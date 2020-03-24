На Буковині вже зафіксовано 38 інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Чернівецькій області офіційно підтверджено ще 13 випадків зараження коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"У Чернівецькій області 24 березня офіційно підтверджено ще 13 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна чисельність недужих на Буковині від першого встановленого випадку складає 38 людей", - йдеться в повідомленні.
Так, географія розповсюдження виглядає так:
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- Колінківці Хотинського району — 12 осіб
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- Хотин — 1 особа
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- Брусниця Кіцманського району — 7 осіб
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- Лужани Кіцманського району — 4 особи
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- Великий Кучурів Сторожинецького району — 2 особи
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- Їжівці Сторожинецького району — 1 особа
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- Заставна — 2 особи
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- Юрківці Заставнівського району — 1 особа
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- Кам’янка Глибоцького району — 1 особа
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- Луковиця Глибоцького району — 1 особа
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- Топорівці Новоселицького району — 1 особа
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- Чернівці — 2 особи.
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Як повідомлялося, станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 84 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.