В Україні зафіксовано 84 випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 84 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, передає УНН із посиланням на дані МОЗ.
“За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків”, - йдеться в повідомленні.
Так, наразі коронавірусну хворобу виявлено у:
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- Дніпропетровська область — 2 випадки;
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- Донецька область — 1 випадок;
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- Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
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- Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
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- місто Київ — 29 випадків;
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- Київська область — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби;
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- Львівська область — 2 випадки;
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- Тернопільська область — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби;
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- Чернівецька область — 25 випадків (1 летальний);
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- Черкаська область — 1 випадок.
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Нагадаємо, Україна найближчим часом виготовлятиме власні системи для діагностики наявності коронавірусу.
Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні немає потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус.
Перед цим очільник Міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець закликав нардепів проголосувати за введення режиму надзвичайного стану.