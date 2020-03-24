В Украине зафиксировано 84 случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случаев коронавирусной болезни COVID-19, передает УНН со ссылкой на данные Минздрава.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев", - говорится в сообщении.
Так, на данный момент коронавирусную болезнь обнаружено в:
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- Днепропетровская область - 2 случая;
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- Донецкая область - 1 случай;
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- Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
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- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
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- Киев - 29 случаев;
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- Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
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- Львовская область - 2 случая;
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- Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
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- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)
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- Черкасская область - 1 случай.
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Напомним, Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.
Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет необходимости внедрять режим ЧС в Украине из-за коронавируса.
Перед этим глава Министерства здравоохранения Илья Емец призвал нардепов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения.