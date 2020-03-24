На Буковине уже зафиксировано 38 инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Черновицкой области официально подтверждено еще 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"В Черновицкой области 24 марта официально подтверждено еще 13 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность больных на Буковине от первого установленного случая составляет 38 человек", - говорится в сообщении.
Так, география распространения выглядит так:
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- Колинковцы Хотинского района - 12 человек
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- Хотин - 1 человек
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- Брусница Кицманского района - 7 человек
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- Лужаны Кицманского района - 4 человека
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- Великий Кучуров Сторожинецкого района - 2 человека
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- Иживцы Сторожинецкого района - 1 человек
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- Заставна - 2 человека
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- Юрковцы Заставновского района - 1 человек
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- Каменка Глыбоцкого района - 1 человек
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- Луковица Глыбоцкого района - 1 человек
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- Топоривци Новоселицкого района - 1 человек
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- Черновцы - 2 человека.
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Как сообщалось, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случаев коронавирусной болезни COVID-19.