Другий інфікований коронавірусом пацієнт на Буковині вперше отримав негативний результат на COVID-19

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Чернівецькій області у пацієнта №2, у якого раніше було виявлено коронавірус, отримав перший негативний результат на COVID-19 - очікується проведення ще одного. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови ОДА Наталія Гусак.