Другий інфікований коронавірусом пацієнт на Буковині вперше отримав негативний результат на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Чернівецькій області у пацієнта №2, у якого раніше було виявлено коронавірус, отримав перший негативний результат на COVID-19 - очікується проведення ще одного. Про це журналісту УНН розповіла заступниця голови ОДА Наталія Гусак.
"У другого пацієнта вже є перший негативний результат (на коронавірус – ред.). Впродовж двох діб мають знову направити аналізи на дослідження. Відстежуємо ситуацію за настановами лікарів", - сказала Гусак.
Також вона зазначила, що у другого пацієнта є пневмонія.
"Тому він буде ще отримувати лікування, адже невиділення вірусу не означає, що він не має ознак захворювання", - розповіла Гусак.
Як повідомлялося в УНН, в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу. Це пацієнт з Чернівців, тест якого на коронавірус показав негативний результат.
Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 - летальні.