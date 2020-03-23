Второй инфицированный коронавирусом пациент на Буковине впервые получил отрицательный результат на COVID-19

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черновицкой области у пациента №2, у которого ранее было обнаружено коронавирус, получил первый отрицательный результат на COVID-19 - ожидается проведение еще одного. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель главы ОГА Наталья Гусак.