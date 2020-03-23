Второй инфицированный коронавирусом пациент на Буковине впервые получил отрицательный результат на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черновицкой области у пациента №2, у которого ранее было обнаружено коронавирус, получил первый отрицательный результат на COVID-19 - ожидается проведение еще одного. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель главы ОГА Наталья Гусак.
"У второго пациента уже есть первый отрицательный результат (на коронавирус - ред.). В течение двух суток должны снова направить анализы на исследование. Отслеживаем ситуацию с установками врачей", - сказала Гусак.
Также она отметила, что у второго пациента есть пневмония.
"Поэтому он будет еще получать лечение, ведь невыделение вируса не означает, что он не имеет признаков заболевания", - рассказала Гусак.
Как сообщалось в УНН, в Украине есть первый человек, который вылечился от коронавируса. Это пациент из Черновцов, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.