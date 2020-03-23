Второй инфицированный коронавирусом пациент на Буковине впервые получил отрицательный результат на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103611 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106227 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108190 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106911 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116270 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101592 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105883 просмотра

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черновицкой области у пациента №2, у которого ранее было обнаружено коронавирус, получил первый отрицательный результат на COVID-19 - ожидается проведение еще одного. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель главы ОГА Наталья Гусак.

"У второго пациента уже есть первый отрицательный результат (на коронавирус - ред.). В течение двух суток должны снова направить анализы на исследование. Отслеживаем ситуацию с установками врачей", - сказала Гусак.

Также она отметила, что у второго пациента есть пневмония.

"Поэтому он будет еще получать лечение, ведь невыделение вируса не означает, что он не имеет признаков заболевания", - рассказала Гусак.

Как сообщалось в УНН, в Украине есть первый человек, который вылечился от коронавируса. Это пациент из Черновцов, тест которого на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.

Украинские Национальные Новости

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