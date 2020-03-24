В Ирпене у беременной женщины есть подозрение на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89782 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101350 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103481 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102668 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110809 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100078 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104711 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106509 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131454 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Ирпене у беременной женщины есть подозрение на коронавирус

В Ирпене у беременной женщины есть подозрение на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 19836 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Ирпене появилась первое подозрение на коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат у беременной женщины, однако результат ПЦР-анализа оказался положительным, поэтому завтра планируют провести повторный ПЦР-анализ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

"В Ирпене первый случай - есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, которая подозревается в короновирусные болезни. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ", - написал Александр Маркушин.

Он добавил, что проведут неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной.

Напомним, в Черновицкой области серез 13 новых инфицированных коронавирусом - шестеро детей.

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