В Ирпене у беременной женщины есть подозрение на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Ирпене появилась первое подозрение на коронавирус. Экспресс-тест показал отрицательный результат у беременной женщины, однако результат ПЦР-анализа оказался положительным, поэтому завтра планируют провести повторный ПЦР-анализ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина.
"В Ирпене первый случай - есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный, впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину, которая подозревается в короновирусные болезни. Сейчас отправляем на повторный ПЦР-анализ", - написал Александр Маркушин.
Он добавил, что проведут неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной.
Напомним, в Черновицкой области серез 13 новых инфицированных коронавирусом - шестеро детей.