В Ирландии автомобиль въехал в пешеходов у церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Семь человек получили ранения, в том числе двое людей в критическом состоянии после того, как автомобиль въехал в пешеходов возле церкви в ирландской столице ДУблине в понедельник. Об этом сообщает The Irish Times, передает УНН.
Инцидент произошел возле церкви Непорочного Зачатия в Клондалкине, на западе Дублина, где люди собрались на похороны.
Полиция Ирландии сообщила, что водителю автомобиля стало плохо, а затем он въехал в группу людей.
За рулем машины, как сообщается, был священник, но не местного прихода. Он оказался среди пострадавших.
Похороны, которые должны были состояться в церкви сегодня утром, были отложены на несколько часов.
Напомним, в Нидерландах автомобиль въехал в толпу на музыкальном фестивале.