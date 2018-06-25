В Ірландії автомобіль в'їхав у пішоходів біля церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Семеро людей отримали поранення, в тому числі двоє людей - у критичному стані після того, як автомобіль в'їхав у пішоходів біля церкви в ірландській столиці Дубліні в понеділок. Про це повідомляє The Irish Times, передає УНН.
Інцидент стався біля церкви Непорочного Зачаття в Клондалкіні, на заході Дубліна, де люди зібралися на похорон.
Поліція Ірландії повідомила, що водієві автомобіля стало погано, а потім він в'їхав у групу людей.
За кермом машини, як повідомляється, був священик, але не місцевої парафії. Він опинився серед постраждалих.
Похорон, який повинен був відбутися в церкві сьогодні вранці, були відкладені на кілька годин.
Нагадаємо, у Нідерландах автомобіль в'їхав у натовп на музичному фестивалі.