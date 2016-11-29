В Иране нашли 134-летнего долгожителя
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Иране во время всеобщей переписи населения зарегистрировали 134-летнего долгожителя Ахмада Суфи, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В ходе всеобщей переписи населения, проходящей в Иране этой осенью, был зарегистрирован мужчина 1882 года рождения, 134-летний долгожитель по имени Ахмад Суфи который живет в городе Саккез в провинции Курдистан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены семьи характеризует А.Суфи как доброго и отзывчивого человека, который всегда готов прийти на помощь. У А.Суфи нет собственных детей, но есть четверо приемных.
Сообщается, что несмотря на свой более чем почтенный возраст, А.Суфи не страдает от любых недугов.
Самым пожилым жителем Ирана ранее считался 130-летний мужчина из города Камьяран. Теперь А.Суфи стал не только главным долгожителем Ирана, но и вторым старейшим человеком во всем мире.
Старейшим человеком на Земле сейчас считается 145-летний индонезиец Содимеджо, родившийся в 1870 году.