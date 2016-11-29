В Ірані знайшли 134-річного довгожителя
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Ірані під час загального перепису населення зареєстрували 134-річного довгожителя Ахмада Суфі, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
“В ході загального перепису населення, що проходить в Ірані цієї осені, був зареєстрований чоловік 1882 року народження, 134-річний довгожитель на ім’я Ахмад Суфію який живе в місті Саккез в провінції Курдистан”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що члени сім’ї характеризують А.Суфі як добру та чуйну людину, яка завжди готова прийти на допомогу. У А.Суфі немає власних дітей, але є четверо прийомних.
Повідомляється, що незважаючи на свій більш ніж поважний вік, А.Суфі не страждає від будь-яких недуг.
Найстаршим жителем Ірану раніше вважався 130-річний чоловік з міста Камьяран. Тепер А.Суфі став не лише головним довгожителем Ірану, але і другим найстарішим чоловіком у всьому світі.
Найстаршою людиною на Землі зараз вважається 145-річний індонезієць Содімеджо, що народився в 1870 році.