В Иране запустили серийное производство отечественной вакцины COVIRAN Bereket
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. В Иране началось серийное производство собственной вакцины от коронавируса нового типа (COVID-19) COVIRAN Bereket. В Тегеране надеются на скорое решение проблемы с вакцинацией. Об этом сообщает Anadolu, информирует УНН.
Детали
В одном из отелей в столице Исламской Республики с участием представителей Научного совета по коронавирусу, добровольцам ввели вакцину COVIRAN Bereket, исследования которой находятся на третьей фазе.
В числе добровольцев - член Национального совета по борьбе с коронавирусом Муни Мухриз, депутат от провинции Систан и Белуджистан Хусейн Али Шехрияри и бывший преподаватель Мухаммед Али Емирзергер.
По словам главы Научного совета Мухаммеда Мухбира, до сентября будет произведено более 30 млн доз отечественной вакцины, в том числе 1 милион доз - в мае, 3,5 миллиона - в июне, 12 миллионов - в июле и 15 миллионов - в августе.
"Вакцина будет передана в министерство здравоохранения, процесс всеобщей вакцинации будет ускорен", - сказал Мухбир.
Иран впервые испытал первую отечественную вакцину COVIRAN Bereket на людях 29 декабря 2020 года, после чего объявил об успешных результатах.
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Добавим
Согласно официальной статистике, по состоянию на 25 апреля общее количество инфицированных в Иране достигло 2 396 204 человек, а количество летальных случаев - 69 574. Всего в республике выздоровели 1 877 517 человек. За последние сутки зафиксировано 19 165 случаев инфицирования, умерло - 454 человека.