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В Ірані запустили серійне виробництво вітчизняної вакцини COVIRAN Bereket

В Ірані запустили серійне виробництво вітчизняної вакцини COVIRAN Bereket

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Ірані почалося серійне виробництво власної вакцини від коронавірусу нового типу (COVID-19) COVIRAN Bereket. У Тегерані сподіваються на швидке вирішення проблеми з вакцинацією. Про це повідомляє Anadolu, інформує УНН.

Деталі

В одному з готелів в столиці Ісламської Республіки за участю представників Наукової ради з коронавірусу, добровольцям ввели вакцину COVIRAN Bereket, дослідження якої знаходяться на третій фазі.

Серед добровольців - член Національної ради боротьби з коронавірусом Муні Мухріз, депутат від провінції Систан і Белуджистан Хусейн Алі Шехріярі і колишній викладач Мухаммед Алі Емірзергер.

За словами глави Наукової ради Мухаммеда Мухбіра, до вересня буде вироблено понад 30 млн доз вітчизняної вакцини, в тому числі 1 мільйон доз - в травні, 3,5 мільйона - в червні, 12 мільйонів - в липні і 15 мільйонів - в серпні.

"Вакцина буде передана до міністерства охорони здоров'я, процес загальної вакцинації буде прискорено", - сказав Мухбір.

Іран вперше випробував першу вітчизняну вакцину COVIRAN Bereket на людях 29 грудня 2020 року, після чого оголосив про успішні результати.

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Додамо

Згідно з офіційною статистикою, станом на 25 квітня загальна кількість інфікованих в Ірані досягла 2 396 204 осіб, а кількість летальних випадків - 69 574. Всього в республіці одужали 1 877 517 осіб. За останню добу зафіксовано 19 165 випадків інфікування, померли - 454 особи.

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