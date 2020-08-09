В Иране произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Ирана, в провинции Керманшах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Tehran Times.
"Землетрясение произошло в 13:46 по местному времени на глубине 8 километров вблизи города Гилани-Герб, сообщает Иранский сейсмологический центр", - говорится в сообщении.
Сообщается, что города Сарполь-э-Захаб, Касре-Ширин, Керманшах и Ораманат также пострадали от землетрясения.
Как указано, пока нет сообщений о травмированных или серьезных повреждениях.
Напомним, в 64 километрах от города Овасе в Японии произошло землетрясение мощностью 5,2 балла.