Біля Японії стався потужний землетрус

Зазначається, що землетрус магнітудою 5,2 бала стався за 64 кілометри від міста Овасе, що в Японії, і залягав на глибині 372 кілометрів.

Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.

Нагадаємо, сейсмологи Йорданії заявили, що вибух у Лівані був рівнозначним землетрусу майже у 5 балів.