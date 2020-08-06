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Біля Японії стався потужний землетрус

Біля Японії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. За 64 кілометри від міста Овасе, що в Японії, стався землетрус потужністю 5,2 бала. Про це повідомляє УНН з посилання на дані сайту USGS.

Зазначається, що землетрус магнітудою 5,2 бала стався за 64 кілометри від міста Овасе, що в Японії, і залягав на глибині 372 кілометрів.

Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.

Нагадаємо, сейсмологи Йорданії заявили, що вибух у Лівані був рівнозначним землетрусу майже у 5 балів.

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