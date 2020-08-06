У Японии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В 64 километрах от города Овас, что в Японии, произошло землетрясение мощностью 5,2 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта USGS.
Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в 64 километрах от города Овас, что в Японии, и залегало на глубине 372 километров.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, сейсмологи Иордании заявили, что взрыв в Ливане был равнозначным землетрясению почти в 5 баллов.