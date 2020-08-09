В Ірані стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 5,1 стався на заході Ірану, в провінції Керманшах. Про це УНН повідомляє з посиланням на Tehran Times.
"Землетрус стався о 13:46 за місцевим часом на глибині 8 кілометрів поблизу міста Гілані-Герб, повідомляє Іранський сейсмологічний центр", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що міста Сарпол-е-Захаб, Каср-е-Ширін, Керманшах і Ораманат також постраждали від землетрусу.
Як вказано, наразі немає повідомлень про травмованих або серйозні пошкодження.
Нагадаємо, за 64 кілометри від міста Овасе, що в Японії, стався землетрус потужністю 5,2 бала.