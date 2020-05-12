В Иране сообщили о гибели 19 моряков от "дружественного огня" на учениях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Иране официально сообщили о гибели 19 моряков и ранении еще 15 в результате ошибочного "дружественного огня" на военных учениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По сообщению, инцидент произошел 10 мая в Оманском заливе.
Вспомогательное судно "Конарак", которое расставляло в море цели для ракетных стрельб "не создало достаточного расстояния" между собой и целью и было поражено ракетой с фрегата "Джамаран".
Сколько всего людей было на судне, пока не сообщали. Обычно его команда составляет 20 человек.
Напомним, в Иране во время учений случайно запустили ракету по своему кораблю.