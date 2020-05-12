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В Иране сообщили о гибели 19 моряков от "дружественного огня" на учениях

Киев • УНН

 • 11545 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В Иране официально сообщили о гибели 19 моряков и ранении еще 15 в результате ошибочного "дружественного огня" на военных учениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В Иране сообщили о гибели 19 моряков от "дружественного огня" на учениях

По сообщению, инцидент произошел 10 мая в Оманском заливе.

Вспомогательное судно "Конарак", которое расставляло в море цели для ракетных стрельб "не создало достаточного расстояния" между собой и целью и было поражено ракетой с фрегата "Джамаран".

Сколько всего людей было на судне, пока не сообщали. Обычно его команда составляет 20 человек.

Напомним, в Иране во время учений случайно запустили ракету по своему кораблю.

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