В Ірані повідомили про загибель 19 моряків через "дружній вогонь" на навчаннях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Ірані офіційно повідомили про загибель 19 моряків і поранення ще 15 внаслідок помилкового "дружнього вогню" на військових навчаннях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За повідомленням, інцидент стався 10 травня в Оманській затоці.
Допоміжне судно "Конарак", яке розставляло в морі цілі для ракетних стрільб, "не створило достатньої відстані" між собою і ціллю і було уражене ракетою з фрегата "Джамаран".
Скільки всього людей було на судні, наразі не повідомляли. Звичайно його команда складає 20 осіб.
Нагадаємо, в Ірані під час навчань випадково запустили ракету по своєму кораблю.