В иракском городе Киркук произошла серия взрывов, есть жертвы

По его информации, неизвестные взорвали две самодельные бомбы у здания администрации Киркука, расположенного у трассы, ведущей в Багдад. Две шумовые гранаты были взорваны в районе Эль-Хуррем, еще одна вблизи детской поликлиники.

По данным телеканала Rudaw, в результате взрывов погиб один человек, восемь пострадали и доставлены в больницу. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Ни одна из действующих в Ираке террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за серию взрывов.

Напомним, силы безопасности Ирака разогнали акцию протеста в провинции Басра на юге страны. В ходе массовых акций протеста, которые продолжаются на юге Ирака в течение последней недели, погибли 5 человек, еще 190, включая 128 сотрудников полиции, получили ранения. Об этом сообщил член Верховного комиссариата по правам человека при парламенте Ирака Фадиль аль-Гарави.