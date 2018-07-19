В іракському місті Кіркук сталася серія вибухів, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. П’ять вибухів прогриміли у середу в місті Кіркук на півночі Іраку. Про це повідомив телеканал Al-Sumaria з посиланням на джерела в силових структурах однойменної провінції, інформує УНН.
За його інформацією, невідомі підірвали дві саморобні бомби поблизу будівлі адміністрації Кіркука, розташованого біля траси, що веде до Багдада. Дві шумові гранати були підірвані в районі Ель-Хуррем, ще одна поблизу дитячої поліклініки.
За даними телеканалу Rudaw, у результаті вибухів загинула одна людина, вісім постраждали і доставлені в лікарню. Двоє з них перебувають у критичному стані.
Жодне з діючих в Іраку терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за серію вибухів.
Нагадаємо, сили безпеки Іраку розігнали акцію протесту в провінції Басра на півдні країни. У ході масових акцій протесту, які тривають на півдні Іраку протягом останнього тижня, загинули 5 осіб, ще 190, включаючи 128 співробітників поліції, отримали поранення. Про це повідомив член Верховного комісаріату з прав людини при парламенті Іраку Фаділь аль-Гараві.