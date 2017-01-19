В Интерполе вероятно рассмотрят вопрос розыска А.Онищенко 26-29 января - В.Неволя

"Онищенко и его защита обратились с жалобой о том, что объявление в розыск господина Онищенко не соответствует уставу организации по нескольким причинам. Из-за политического характера, соответствующих процессуальных нарушений, несоблюдения процедурных моментов. Поэтому сейчас это дело находится на рассмотрении комиссии контроля за файлами и доступ к делу Онищенко заблокирован. Поэтому о том, что он находится в розыске, этого никто не видит, потому что информация об этом заблокирована и фактически в настоящее время розыск не производится. Следующее заседание комиссии должно состояться 26-29 января. Среди других, насколько мне известно, но я не уверен на 100%, будет рассматриваться дело Онищенко", - сообщил В.Неволя.

Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля т.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля т.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 г. Онищенко был объявлен в национальный розыск.