В Інтерполі ймовірно розглянуть питання розшуку О.Онищенка 26-29 січня - В.Неволя

“Онищенко і його захист звернулися із скаргою про те, що оголошення в розшук пана Онищенка не відповідає статуту організації з декількох причин. Через політичний характер, відповідні процесуальні порушення, недотримання процедурних моментів. Тому зараз ця справа перебуває на розгляді комісії контролю за файлами і доступ до справи Онищенка заблокований. Тому про те, що він перебуває в розшуку, цього ніхто не бачить, тому що інформація про це заблокована і фактично на даний час розшук не здійснюється. Наступне засідання комісії має відбутися 26-29 січня. Серед інших, наскільки мені відомо, але я не впевнений на 100%, буде розглядатися справа Онищенка”, — повідомив В.Неволя.

Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.