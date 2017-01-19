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В Інтерполі ймовірно розглянуть питання розшуку О.Онищенка 26-29 січня - В.Неволя

В Інтерполі ймовірно розглянуть питання розшуку О.Онищенка 26-29 січня - В.Неволя

Київ • УНН

 • 7758 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. В Інтерполі ймовірно розглянуть питання міжнародного розшуку народного депутата Олександра Онищенка під час засідання комісії 26-29 січня. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає УНН.

“Онищенко і його захист звернулися із скаргою про те, що оголошення в розшук пана Онищенка не відповідає статуту організації з декількох причин. Через політичний характер, відповідні процесуальні порушення, недотримання процедурних моментів. Тому зараз ця справа перебуває на розгляді комісії контролю за файлами і доступ до справи Онищенка заблокований. Тому про те, що він перебуває в розшуку, цього ніхто не бачить, тому що інформація про це заблокована і фактично на даний час розшук не здійснюється. Наступне засідання комісії має відбутися 26-29 січня. Серед інших, наскільки мені відомо, але я не впевнений на 100%, буде розглядатися справа Онищенка”, — повідомив В.Неволя.

Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.

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