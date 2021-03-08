В Институте нацпамяти заявили, что выходной день 8 марта нелогичный
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович назвал нелогичным выходной в честь Международного женского дня. Об этом он рассказал в эфире телеканала “Украина 24”, передает корреспондент УНН.
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“Позиция Института такова — если это был день, в частности, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день”, — пояснил Дробович.
В то же время по его словам, отмена выходного на праздник 8 марта — “не столь принципиальная тема как то, какими смыслами его наполнять”.
“Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека — „весна, красота“?... Нет, это не воспринимают многие, кстати не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину”, — рассказал Дробович.
Дробович рассказал, что в Украине завершается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах.
“Во время общественного обсуждения все смогут принять участие и разобраться, хотят они нерабочий день или не хотят. Но украинцы любят выходные, поэтому, скорее всего, будут за выходные”, — сказал Дробович.
Дополнение
В Киеве прошел Марш женщин. В этом году он посвящен теме влияния пандемии COVID-19 на женщин и ратификации Стамбульской конвенции.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается ежегодно 8 марта. Он отметил, что это праздник победы женщин над неравенством, несправедливостью, над ложным стереотипом, что женщины — это “слабый пол”.