В Інституті нацпам'яті заявили, що вихідний день на 8 березня нелогічний
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович назвав нелогічним вихідний на честь Міжнародного жіночого дня. Про це він розповів в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Позиція Інституту така — якщо це був день, зокрема, боротьби за трудові права жінок, то вихідний день у день перемоги трудових прав жінок виглядає дуже нелогічно. Тому це не обов’язково має бути вихідний день”, — пояснив Дробович.
Водночас за його словами, скасування вихідного на свято 8 березня — “не настільки принципова тема як те, якими сенсами його наповнювати”.
"Питання, чи сповідувати традиції радянської людини — "весна, краса"?...Ні, це не сприймають багато хто, до речі не сприймають і люди старшого віку цю радянщину“, — розповів Дробович.
Дробович розповів, що в Україні завершується робота над законопроектом про свята та памятні дати.
“Під час громадського обговорення всі зможуть взяти участь і розібратися, хочуть вони неробочий день чи не хочуть. Але українці люблять вихідні, тому, скоріш за все, будуть за вихідні”, — сказав Дробович.
Доповнення
У Києві пройшов Марш жінок. Цього року він присвячений темі впливу пандемії COVID-19 на жінок та ратифікації Стамбульської конвенції.
Президент України Володимир Зеленський привітав жінок з Міжнародним жіночим днем, який відзначають щорічно 8 березня. Він наголосив, що це свято перемоги жінок над нерівністю, несправедливістю, над хибним стереотипом, що жінки — це “слабка стать”.