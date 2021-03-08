"Свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю": Зеленський привітав українок із 8 березня

Цитата

“Наші любі матусі, сестрички, донечки, дружини! Я щиро вітаю всіх вас! Сьогодні особливий день і особливе свято. Це свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю. Перемоги над дикими часами, коли права жінок були обмежені. Перемоги над хибним стереотипом, що жінки — це „слабка стать“. Це точно не так”, — написав Зеленський.

Він наголосив, що жінка прекрасна, розумна, мудра, талановита, цілеспрямована, але точно не слабка.

“Сьогодні наші жінки та дівчата захищають Україну на фронті, протидіють COVID-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. Є однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети. Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими. Поруч з вами. Завдяки вам. Заради вас”, — зазначив Зеленський.

Зеленський зауважив, що неправильно казати, що жінки неймовірні та особливі лише сьогодні.

“Адже такими ви є не лише сьогодні, а й усі 365 днів у році. Тож нехай ранкові квіти, кава у ліжко та палкий поцілунок також будуть невід’ємними атрибутами всіх 365 днів. І нехай усі ці дні ваші чарівні очі будуть сповнені щастям, коханням і весною. Без вас ми просто біологічні створіння. З вами — люди і особистості. Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтесь, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтеся при цьому такими ж прекрасними. З Міжнародним жіночим днем! Зі святом 8 Березня!”, — написав Зеленський.

Доповнення

Міжнародний жіночий день 8 березня святкують в низці країн. У деяких з них сьогодні встановлено державне свято, зокрема і в Україні.



Компанія Google опублікувала дудл, присвячений Міжнародному жіночому дню і тим результатам, яких досягли жінки в боротьбі за свої права.