8 березня: свято весни та Масниця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Цього року 8 березня святкуємо не лише Міжнародний жіночій день але й початок Масниці, пише УНН.
Свята
8 березня традиційно в Україні та у багатьох країнах святкується Міжнародний жіночій день. Це свято бере витоки у жіночому робітничого руху. Запропонувала святкувати день жіночого рівноправ’я німецька соціал-демократка Клара Цеткін у 1910 році. Перше святкування відбулося 1911 році. Тоді не було конкретної дати святкування. Однак з часом 8 березня закріпилося, як стала дата.
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У 1975 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок та боротьби проти пережитків нерівноправності.
Масниця
8-14 березня — Масний тиждень, Сиропусний тиждень, Масниця.
В народі прийнято в цей тиждень готувати страви з борошна та сиру — налісники та вареники. Протягом цього тижня православні можуть вживати продукти тваринного походження — сир, молоко, сметану, яйця, але не м’ясо.
Хоча пам’ятаємо що свято має не християнське походження і означає не просто зустріч зими та весни, а початок нового щорічного циклу у житті наших пращурів.
Церковні свята та іменини
Православні чтят у цей день пам’ять Священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.
Іменини 8 березня у Олександра, Антонина, Дем’яна, Івана, Климента, Лазаря, Мойсея, Полікарпа.
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