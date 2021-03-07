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8 березня: свято весни та Масниця

8 березня: свято весни та Масниця

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Цього року 8 березня святкуємо не лише Міжнародний жіночій день але й початок Масниці, пише УНН.

Свята

8 березня традиційно в Україні та у багатьох країнах святкується Міжнародний жіночій день. Це свято бере витоки у жіночому робітничого руху. Запропонувала святкувати день жіночого рівноправ’я німецька соціал-демократка Клара Цеткін у 1910 році. Перше святкування відбулося 1911 році. Тоді не було конкретної дати святкування. Однак з часом 8 березня закріпилося, як стала дата.

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У 1975 році Генасамблея ООН проголосила 8 березня днем святкування досягнень жінок та боротьби проти пережитків нерівноправності.

Масниця

8-14 березня — Масний тиждень, Сиропусний тиждень, Масниця.

В народі прийнято в цей тиждень готувати страви з борошна та сиру — налісники та вареники. Протягом цього тижня православні можуть вживати продукти тваринного походження — сир, молоко, сметану, яйця, але не м’ясо.

Хоча пам’ятаємо що свято має не християнське походження і означає не просто зустріч зими та весни, а початок нового щорічного циклу у житті наших пращурів.

Церковні свята та іменини

Православні чтят у цей день пам’ять Священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

Іменини 8 березня у Олександра, Антонина, Дем’яна, Івана, Климента, Лазаря, Мойсея, Полікарпа.

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