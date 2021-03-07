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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54758 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75893 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110762 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146250 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196277 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193744 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280157 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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2 марта, 17:53 • 157908 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
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8 марта: праздник весны и Масленица

8 марта: праздник весны и Масленица

Киев  •  УНН

 • 22495 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. В этом году 8 марта празднуем не только Международный женский день но и начало Масленицы, пишет УНН.

Праздники

8 марта традиционно в Украине и во многих странах отмечается Международный женский день. Этот праздник берет начало с женского рабочего движения. Предложила праздновать день женского равноправия немецкая социал-демократка Клара Цеткин в 1910 году. Первое празднование состоялось в 1911 году. Тогда не было конкретной даты празднования. Однако со временем 8 марта закрепилось, как постоянная дата.

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В 1975 году Генассамблея ООН провозгласила 8 марта Днём празднования достижений женщин и борьбы против пережитков неравноправия.

Масленица

8-14 марта — Масленичная неделя, Сыропустная неделя, Масленица.

В народе принято в эту неделю готовить блюда из муки и сыра — налисники и вареники. В течение этой недели православные могут употреблять продукты животного происхождения — сыр, молоко, сметану, яйца, но не мясо.

Хотя помним, что праздник имеет не христианское происхождение и означает не просто встречу зимы и весны, а начало нового ежегодного цикла в жизни наших предков.

Церковные праздники и именины

Православные чтят в этот день память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

Именины 8 марта у Александра, Антонина, Демьяна, Ивана, Климента, Лазаря, Моисея, Поликарпа.

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