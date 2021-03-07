8 марта: праздник весны и Масленица
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В этом году 8 марта празднуем не только Международный женский день но и начало Масленицы, пишет УНН.
Праздники
8 марта традиционно в Украине и во многих странах отмечается Международный женский день. Этот праздник берет начало с женского рабочего движения. Предложила праздновать день женского равноправия немецкая социал-демократка Клара Цеткин в 1910 году. Первое празднование состоялось в 1911 году. Тогда не было конкретной даты празднования. Однако со временем 8 марта закрепилось, как постоянная дата.
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В 1975 году Генассамблея ООН провозгласила 8 марта Днём празднования достижений женщин и борьбы против пережитков неравноправия.
Масленица
8-14 марта — Масленичная неделя, Сыропустная неделя, Масленица.
В народе принято в эту неделю готовить блюда из муки и сыра — налисники и вареники. В течение этой недели православные могут употреблять продукты животного происхождения — сыр, молоко, сметану, яйца, но не мясо.
Хотя помним, что праздник имеет не христианское происхождение и означает не просто встречу зимы и весны, а начало нового ежегодного цикла в жизни наших предков.
Церковные праздники и именины
Православные чтят в этот день память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
Именины 8 марта у Александра, Антонина, Демьяна, Ивана, Климента, Лазаря, Моисея, Поликарпа.
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