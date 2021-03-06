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Залізничники розповіли, який подарунок на 8 Березня готує їм Жмак

Залізничники розповіли, який подарунок на 8 Березня готує їм Жмак

Київ • УНН

 • 21493 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Градус невдоволення керівництвом Укрзалізниці у залізничників зростає. У своїх спільнотах в Facebook вони обговорили, який подарунок їхній начальник Володимир Жмак підготував жіночому колективу на 8 березня, повідомляє УНН.

Найпопулярнішою відповіддю були: "дуля", "рукава від жилетки" і "дірка від бублика".

Залізничники скаржаться, що Жмак не тільки задумав масове скорочення людей, а й знімає премії з мізерних зарплат.

"Мені 2 рази грамоту давали (іншими словами шматок паперу), а премію так і не дали, дали іншим. А як навчати, так до мене всіх приводили", - повідомляють коментатори.

Залізничники мають намір виходити на всеукраїнський страйк. Їх вимоги прості - видати зарплати, звільнити неефективний менеджмент.

Збиток державної "Укрзалізниці", за словами самого Жмака, в 2020 році становив понад 11 млрд грн. Серед антикризових заходів менеджменту на 2021 рік - підвищення цін на квитки на 20%.

Жмак був призначений головою Укрзалізниці в серпні 2020 року. Вважається, що він член команди "грузинських реформаторів" на чолі з Міхеілом Саакашвілі. Останній своєю чергою почав публічно захищати свого "протеже" Жмака.

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