Железнодорожники рассказали, какой подарок на 8 Марта готовит им Жмак
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Градус недовольства руководством Укрзализныци у железнодорожников растёт. В своих сообществах в Facebook они обсудили, какой подарок их начальник Владимир Жмак подготовил женскому коллективу на 8 марта, сообщает УНН.
Самым популярным ответом были: “дуля”, “рукава от жилетки” и “дырка от бублика”.
Железнодорожники жалуются, что Жмак не только задумал массовое сокращение людей, но и снимает премии с мизерных зарплат.
“Мне 2 раза грамоту давали (другими словами кусок бумаги), а премию так и не дали, дали другим. А как обучать, так ко мне всех приводили”, — сообщают комментаторы.
Железнодорожники намерены выходить на всеукраинскую забастовку. Их требования просты — выдать зарплаты, уволить неэффективный менеджмент.
Убыток государственной “Укрзализныци”, по словам самого Жмака, в 2020 году составил более 11 млрд грн. Среди антикризисных мер менеджмента на 2021 год — повышение цен на билеты на 20%.
Жмак был назначен главой Укрзализныци в августе 2020 года. Считается, что он член команды “грузинских реформаторов” во главе с Михаилом Саакашвили. Последний в свою очередь начал публично защищать своего “протеже” Жмака.