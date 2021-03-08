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"Праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью": Зеленский поздравил украинок с 8 марта

"Праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью": Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Киев  •  УНН

 • 18490 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается ежегодно 8 марта. Он отметил, что это праздник победы женщин над неравенством, несправедливостью, над ложным стереотипом, что женщины — это “слабый пол”. Поздравление Президент разместил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Я искренне поздравляю всех вас! Сегодня особый день и особый праздник. Этот праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины — это „слабый пол“. Это точно не так”, — написал Зеленский.

Он отметил, что женщина прекрасна, умна, мудра, талантливая, целеустремленная, но точно не слабая.

“Сегодня наши женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины. Одинаково успешны в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты. Ну а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше. Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас”, — отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что неправильно говорить, что женщины невероятные и особые только сегодня.

“Ведь такие вы не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной. Без вас мы просто биологические существа. С вами — люди и личности. Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь при этом такими же прекрасными. С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!”, — написал Зеленский.

Дополнение

Международный женский день 8 марта празднуют в ряде стран. В некоторых из них сегодня установлен государственный праздник, в том числе и в Украине.

Компания Google опубликовала дудл, посвященный Международному женскому дню и тем результатам, которых достигли женщины в борьбе за свои права.

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