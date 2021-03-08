Google опублікував дудл до Міжнародного жіночого дня

Деталі

“Сьогоднішній щорічний Міжнародний жіночий день Doodle проходить подорож разом з першими в історії жінками — висвітлюючи жінок-піонерок, які оскаржили статус-кво і проклали шлях до освіти, громадянських прав, науці, мистецтву і багато чому іншому. Відео Doodle віддає данину поваги цим героїням, зображуючи руки, які відкрили двері для поколінь жінок. Поки одні перші досягають чогось разюче нового, інші отримують визнання або право, яке вже давно назріло”, — повідомили в компанії.

“Суфражистки, вчені, золоті медалістки, підприємниці і т.д. — сьогодні Doodle зазначає жінок у всьому світі, що подолали перешкоди свого часу, щоб створити міцну спадщину. Ці перші стоять на плечах незліченних інших — жінок, які в минулому закладали основу для того, щоб сьогоднішні двері були нарешті відкриті і зламана скляна стеля”, — відзначили в Google.

Довідка

Автором дудла стала художниця Хелен Мару.

Тематичні малюнки Google (дудл для Google) — своєрідні листівки з нагоди знаменних подій, які з’являються на головній сторінці Google.