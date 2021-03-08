Google опубликовал дудл к Международному женскому дню
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Компания Google опубликувала дудл, посвященный Международному женскому дню и тем результатам, которых достигли женщины в борьбе за свои права, пишет УНН со ссылкой на сообщение компании.
Детали
“Сегодняшний ежегодный Международный женский день Doodle проходит путешествие вместе с первыми в истории женщинами — освещая женщин-пионерок, обжаловавших статус-кво и проложивших путь к образованию, гражданским правам, науке, искусству и многому другому. Видео Doodle отдает дань уважения этим героиням, изображая руки, открывшие двери для поколений женщин. Пока одни первые достигают чего-то поразительно нового, другие получают признание или право, которое уже давно назрело”, — сообщили в компании.
“Суфражистки, ученые, золотые медалистки, предпринимательницы и т.д. — сегодня Doodle отмечает женщин во всем мире, преодолевших препятствия в свое время, чтобы создать прочное наследство. Эти первые стоят на плечах бесчисленных других — женщин, которые в прошлом закладывали основу для того, чтобы сегодняшние двери были наконец открыты и сломанны стеклянные потолки”, — отметили в Google.
Справка
Автором дудла стала художница Хелен Мару.
Тематические рисунки Google (Дудл для Google) — своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google.