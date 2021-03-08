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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56058 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76999 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111009 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146466 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196401 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193800 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280253 просмотра

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Google опубликовал дудл к Международному женскому дню

Google опубликовал дудл к Международному женскому дню

Киев  •  УНН

 • 18038 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Компания Google опубликувала дудл, посвященный Международному женскому дню и тем результатам, которых достигли женщины в борьбе за свои права, пишет УНН со ссылкой на сообщение компании.

Детали

“Сегодняшний ежегодный Международный женский день Doodle проходит путешествие вместе с первыми в истории женщинами — освещая женщин-пионерок, обжаловавших статус-кво и проложивших путь к образованию, гражданским правам, науке, искусству и многому другому. Видео Doodle отдает дань уважения этим героиням, изображая руки, открывшие двери для поколений женщин. Пока одни первые достигают чего-то поразительно нового, другие получают признание или право, которое уже давно назрело”, — сообщили в компании.

“Суфражистки, ученые, золотые медалистки, предпринимательницы и т.д. — сегодня Doodle отмечает женщин во всем мире, преодолевших препятствия в свое время, чтобы создать прочное наследство. Эти первые стоят на плечах бесчисленных других — женщин, которые в прошлом закладывали основу для того, чтобы сегодняшние двери были наконец открыты и сломанны стеклянные потолки”, — отметили в Google.

Справка

Автором дудла стала художница Хелен Мару.

Тематические рисунки Google (Дудл для Google) — своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице Google.

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