В Индонезии снова произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в на острове Ява (Индонезия). Об этом сообщил сейсмологический центр страны, передает УНН со ссылкой на АНадолу.
Эпицентр землетрясения находился в 107 км к югу от города Джиладжап в провинции Центральная Ява. Очаг подземных толчков залегал на глубине 64 км.
Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.
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Как сообщал УНН, 18 мая в Индонезии произошло мощное землетрясение.
12 апреля, землетрясение магнитудой 6,8 баллов по шкале Рихтера произошло в районе острова Лувук в Индонезии.