В Индонезии снова произошло мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 107 км к югу от города Джиладжап в провинции Центральная Ява. Очаг подземных толчков залегал на глубине 64 км.

Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 30 человек погибли при наводнениях в Индонезии



Как сообщал УНН, 18 мая в Индонезии произошло мощное землетрясение.



12 апреля, землетрясение магнитудой 6,8 баллов по шкале Рихтера произошло в районе острова Лувук в Индонезии.