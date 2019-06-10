В Індонезії знову стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Землетрус магнітудою 5,7 стався в на острові Ява (Індонезія). Про це повідомив сейсмологічний центр країни, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Епіцентр землетрусу знаходився в 107 км на південь від міста Джіладжап в провінції Центральна Ява. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 64 км.
Даних про постраждалих, руйнування і загрозу цунамі не надходило.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 30 людей загинули при повенях в Індонезії
Як повідомляв УНН, 18 травня в Індонезії стався потужний землетрус.
12 квітня, землетрус магнітудою 6,8 балів за шкалою Ріхтера стався в районі острова Лувук в Індонезії.