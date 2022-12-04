В Индонезии "проснулся" вулкан Семеру: сотни людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана Семеру – сотни людей, в частности детей и стариков, проживающих рядом, эвакуировали во временные приюты, пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
По словам спикера Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Абдула Мухари, извержение произошло из-за того, что муссонные дожди размыли и разрушили лавовый купол на вершине Семера высотой 3676 метров. Высота столбов пепла составляет более 1500 метров.
Людям посоветовали держаться на расстоянии 5 километров от устья кратера и избегать юго-восточного сектора вдоль реки Бесук Кобокан, расположенной примерно в 13 километрах от кратера.
Глава агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в провинции Восточной Явы Джоко Самбанг сообщил, что несколько сотен жителей, в основном женщин, детей и пожилых людей, эвакуировали во временные приюты или другие безопасные районы.
Пока информации о пострадавших и погибших нет.
Gunungapi Semeru kembali montahkan Awan Panas Guguran (APG) pada hari Minggu (4/12) sejak pukul 02.46 WIB, dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensity sedang hingga tebal k arah tenggara . #Semeru#APGpic.twitter.com/v3mtSR4ILW— BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2022
Напомним
В конце ноября на острове Ява в Индонезии произошло землетрясение – погибли 268 человек.