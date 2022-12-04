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В Індонезії "прокинувся" вулкан Семеру: сотні людей евакуювали

В Індонезії "прокинувся" вулкан Семеру: сотні людей евакуювали

Київ • УНН

 • 1024147 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Семеру – сотні людей, зокрема дітей і людей похилого віку, які проживають поряд, евакуювали до тимчасових притулків, пише УНН із посиланням на The Associated Press.

Деталі

За словами речника Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Абдула Мухарі, виверження сталося через те, що мусонні дощі розмили та зруйнували лавовий купол на вершині Семеру висотою 3676 метрів. Висота стовпів попелу становить понад 1500 метрів.

Людям порадили триматися на відстані 5 кілометрів від гирла кратера та уникати південно-східного сектору вздовж річки Бесук Кобокан, розташованої приблизно за 13 кілометрів від кратера.

Очільник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих у провінції Східної Яви Джоко Самбанг повідомив, що кілька сотень жителів, здебільшого жінок, дітей та людей похилого віку, евакуювали до тимчасових притулків або інших безпечних районів.

Наразі інформації про постраждалих та загиблих немає.

Gunungapi Semeru kembali muntahkan Awan Panas Guguran (APG) pada hari Minggu (4/12) sejak pukul 02.46 WIB, dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. #Semeru #APG pic.twitter.com/v3mtSR4ILW

— BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2022

Нагадаємо

Наприкінці листопада на острові Ява в Індонезії стався землетрус – загинуло 268 осіб.

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