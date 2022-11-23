Число загиблих внаслідок землетрусу в Індонезії зросло до 268 осіб, більшість з них діти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Число загиблих внаслідок землетрусу, яке потрясло головний острів Індонезії Ява в понеділок, зросло до 268 осіб, і влада заявила, що понад 13 000 людей було переміщено до центрів евакуації.
Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
За офіційними даними, від землетрусу загинули 268 людини, багато з них діти, 151 досі вважаються зниклими безвісти, а понад 1000 отримали поранення.
Пошкоджені дороги та величезний розмір постраждалої території ускладнюють пошук постраждалих і надання їм допомоги.
Рятувальники повідомили, що 22 000 будинків було пошкоджено, а понад 58 000 людей знайшли притулок у кількох місцях регіону.
Землетрус магнітудою 5,6 стався в гірському регіоні в понеділок, викликавши зсуви, які поховали цілі села поблизу міста Чіанджур на Західній Яві. У рятувальній операції беруть участь сотні поліцейських та інших рятувальників.
Землетруси є звичайним явищем в Індонезії, яка розташована в зоні "вогняного кільця" тектонічної активності в Тихому океані.
Країна має історію руйнівних поштовхів і цунамі, понад 2000 людей загинули під час землетрусу 2018 року на острові Сулавесі.
Землетрус сильно відчувався в районі Джакарти. Багатоповерхівки у столиці захиталися.
Доповнення
Землетруси часто трапляються біля великого архіпелагу, але у Джакарті вони відчуваються рідко. Країна з населенням понад 270 мільйонів людей часто страждає від землетрусів, вивержень вулканів та цунамі через своє розташування на "Вогняному кільці", дузі вулканів та ліній розломів у Тихоокеанському басейні.
У лютому внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 у провінції Західна Суматра загинули щонайменше 25 людей і понад 460 отримали поранення.
У січні 2021 року в провінції Західний Сулавесі внаслідок землетрусу магнітудою 6,2 загинуло понад 100 людей і близько 6500 отримали поранення.
Потужний землетрус та цунамі в Індійському океані в 2004 році забрали життя майже 230 000 людей у дюжині країн, більшість із них в Індонезії.