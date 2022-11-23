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Число погибших в результате землетрясения в Индонезии выросло до 268 человек, большинство из них дети

Число погибших в результате землетрясения в Индонезии выросло до 268 человек, большинство из них дети

Киев • УНН

 • 461697 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Число погибших в результате землетрясения, потрясшего главный остров Индонезии Ява в понедельник, выросло до 268 человек, и власти заявили, что более 13 000 человек были перемещены в центры эвакуации.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По официальным данным, от землетрясения погибли 268 человека, многие из них дети, 151 до сих пор числятся пропавшими без вести, а более 1000 получили ранения.

Поврежденные дороги и огромный размер пострадавшей территории затрудняют поиск пострадавших и оказание им помощи.

Спасатели сообщили, что 22 000 домов были повреждены, а более 58 000 человек нашли убежище в нескольких местах региона.

Источник: ВВС

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в горном регионе в понедельник, вызвав оползни, похоронившие целые села вблизи города Чианджур на Западной Яве. В спасательной операции принимают участие сотни полицейских и других спасателей.

Землетрясения являются обычным явлением в Индонезии, которая расположена в зоне "огненного кольца" тектонической активности в Тихом океане.

Страна имеет историю разрушительных толчков и цунами, более 2000 человек погибли во время землетрясения 2018 года на острове Сулавеси.

Землетрясение сильно ощущалось в районе Джакарты. Многоэтажки в столице зашатались.

Дополнение

Землетрясения часто встречаются у большого архипелага, но в Джакарте они чувствуются редко. Страна с населением более 270 миллионов человек часто страдает землетрясениями, извержениями вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце", дуге вулканов и линий разломов в Тихоокеанском бассейне.

В феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли по меньшей мере 25 человек и более 460 получили ранения.

В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибли более 100 человек и около 6500 получили ранения.

Мощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 000 человек в дюжине стран, большинство из них в Индонезии.

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