Число погибших в результате землетрясения в Индонезии выросло до 268 человек, большинство из них дети

Детали

По официальным данным, от землетрясения погибли 268 человека, многие из них дети, 151 до сих пор числятся пропавшими без вести, а более 1000 получили ранения.

Поврежденные дороги и огромный размер пострадавшей территории затрудняют поиск пострадавших и оказание им помощи.

Спасатели сообщили, что 22 000 домов были повреждены, а более 58 000 человек нашли убежище в нескольких местах региона.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в горном регионе в понедельник, вызвав оползни, похоронившие целые села вблизи города Чианджур на Западной Яве. В спасательной операции принимают участие сотни полицейских и других спасателей.

Землетрясения являются обычным явлением в Индонезии, которая расположена в зоне "огненного кольца" тектонической активности в Тихом океане.

Страна имеет историю разрушительных толчков и цунами, более 2000 человек погибли во время землетрясения 2018 года на острове Сулавеси.

Землетрясение сильно ощущалось в районе Джакарты. Многоэтажки в столице зашатались.

Дополнение

Землетрясения часто встречаются у большого архипелага, но в Джакарте они чувствуются редко. Страна с населением более 270 миллионов человек часто страдает землетрясениями, извержениями вулканов и цунами из-за своего расположения на "Огненном кольце", дуге вулканов и линий разломов в Тихоокеанском бассейне.

В феврале в результате землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра погибли по меньшей мере 25 человек и более 460 получили ранения.

В январе 2021 года в провинции Западный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2 погибли более 100 человек и около 6500 получили ранения.

Мощное землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году унесли жизни почти 230 000 человек в дюжине стран, большинство из них в Индонезии.