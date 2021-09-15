В Индонезии разбился грузовой самолет: ищут членов экипажа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В индонезийской провинции Папуа разбился грузовой самолет компании Rimbun Air с тремя людьми на борту, которых сейчас ищут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
По данным министерства транспорта Индонезии, самолет Twin Otter 300 перевозил строительные материалы из Набре в район Интан-Джая. Связь с ним потеряли примерно через 50 минут после взлета. Также сообщается, что в районе вылета погода была солнечная, а в месте катастрофы — пасмурная.
По предварительным данным, сильно повреждена кабина самолета. На место происшествия выехали не менее 10 работников поисково-спасательной группы и полицейские.
На борту самолета находились три человека — два пилота и техник. Сейчас их ищут спасатели.
Напомним
12 сентября во французском департаменте Изер упал вертолет службы гражданской безопасности с пятью людьми на борту. В результате аварии погиб механик. Пилота, медика и двух жандармов с травмами госпитализировали в больницу.