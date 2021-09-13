У Франції розбився рятувальний гелікоптер: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Франції впав гелікоптер служби цивільної безпеки з п’ятьма людьми на борту. Унаслідок аварії загинула одна людина. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFM TV.
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Учора ввечері у французькому департаменті Ізер, поблизу міста Віллар-де-Ланс, зазнав аварії гелікоптер рятувальної служби. Повідомляють, що рятувальники прямували на виклик, щоб надати допомогу пораненому байкеру.
На борту перебувало п'ятеро осіб. Унаслідок аварії загинув механік. Пілота, медика і двох жандармів із травмами госпіталізували у лікарню Гренобля.
Очевидці зазначають, що після падіння гелікоптера пролунали два потужні вибухи і з'явилася велика кількість чорного диму.
Наразі на місці події проводять розслідування, щоб встановити причини аварії.
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