У Кот-д'Івуарі розбився військовий вертоліт: загинули п'ятеро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Військовий вертоліт розбився на півночі Кот-д'Івуару під час виконання розвідувального завдання поблизу кордону з Буркіна-Фасо, загинули всі п'ять членів екіпажу, повідомляє Reuters із посиланням на міністерство оборони країни, інформує УНН.
Деталі
Розпочато розслідування для встановлення причин аварії, додається в заяві міністерства.
Тип повітряного транспортного засобу та попередні причини аварії не уточнюються.
Доповнення
У минулому році прикордонні райони Кот-д'Івуару з Буркіна-Фасо стали вогнищами небезпечною обстановки після кількох нападів бойовиків ісламізму, імовірно пов'язаних з Аль-Каїдою, зазначає Reuters.
Нагадаємо
Наприкінці серпня у Пермському краї (Росія) розбився військовий літак Су-24, на борту якого перебувало два льотчика.