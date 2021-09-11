У Кот-д'Івуарі розбився військовий вертоліт: загинули п'ятеро

Деталі

Розпочато розслідування для встановлення причин аварії, додається в заяві міністерства.

Тип повітряного транспортного засобу та попередні причини аварії не уточнюються.

Доповнення

У минулому році прикордонні райони Кот-д'Івуару з Буркіна-Фасо стали вогнищами небезпечною обстановки після кількох нападів бойовиків ісламізму, імовірно пов'язаних з Аль-Каїдою, зазначає Reuters.

Нагадаємо

Наприкінці серпня у Пермському краї (Росія) розбився військовий літак Су-24, на борту якого перебувало два льотчика.