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17 березня, 19:38 • 88808 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 113192 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 150000 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150474 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160677 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178069 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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У Кот-д'Івуарі розбився військовий вертоліт: загинули п'ятеро

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Військовий вертоліт розбився на півночі Кот-д'Івуару під час виконання розвідувального завдання поблизу кордону з Буркіна-Фасо, загинули всі п'ять членів екіпажу, повідомляє Reuters із посиланням на міністерство оборони країни, інформує УНН.

Деталі

Розпочато розслідування для встановлення причин аварії, додається в заяві міністерства.

Тип повітряного транспортного засобу та попередні причини аварії не уточнюються.

Доповнення

У минулому році прикордонні райони Кот-д'Івуару з Буркіна-Фасо стали вогнищами небезпечною обстановки після кількох нападів бойовиків ісламізму, імовірно пов'язаних з Аль-Каїдою, зазначає Reuters.

Нагадаємо

Наприкінці серпня у Пермському краї (Росія) розбився військовий літак Су-24, на борту якого перебувало два льотчика.

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