В Кот-д'Ивуаре разбился военный вертолет: погибли пятеро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Военный вертолет разбился на севере Кот-д'Ивуара во время выполнения разведывательного задания близ границы с Буркина-Фасо, погибли все пять членов экипажа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны страны, передает УНН.
Детали
Начато расследование для установления причин аварии, добавляется в заявлении министерства.
Тип воздушного транспортного средства и предварительные причины аварии не уточняются.
Дополнение
В прошлом году пограничные районы Кот-д'Ивуара с Буркина-Фасо стали очагами опасной обстановки после нескольких нападений боевиков исламистов, вероятно связанных с Аль-Каидой, отмечает Reuters.
Напомним
В конце августа в Пермском крае (Россия) разбился военный самолет Су-24, на борту которого находились два летчика.