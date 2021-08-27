У Росії розбився військовий літак Су-24
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Пермському краї (Росія) розбився військовий літак Су-24, на борту якого перебувало два льотчика. Як повідомляє ТАСС , обидва пілоти вижили.
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Видання пише, що катастрофа літака сталася в районі міста Верещагино. Падіння судна підтвердили в Міністерстві оборони Російської Федерації. Двоє пілотів, що перебували на борту літака, вижили. Вони катапультувалися, а для їх евакуації був направлений вертоліт пошуково-рятувальної служби.
За інформацією ЗМІ, льотчиків зараз везуть до лікарні.
Причиною катастрофи стала відмова техніки під час тренувального польоту, а бомбардувальник розбився практично відразу після зльоту.
Відзначається, що це вже четверта авіакатастрофа за місяць.
Нагадаємо
19 серпня в Астраханській області, в Росії, літак МіГ-29 зазнав аварії під час планового польоту. У результаті загинув льотчик.
17 серпня повідомлялося, що новий військово-транспортний літак Іл-112В зазнав аварії під час тренувального польоту поблизу підмосковного аеродрому Кубинка в Росії.
За інформацією ЗМІ, на борту літака перебував екіпаж з трьох осіб. За попередніми даними, ніхто не вижив.