В России разбился истребитель МиГ-29, летчик погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, в РФ. Летчик погиб, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".
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“18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб”, — сообщили агентству в пресс-службе Южного военного округа.
Детали
Там также добавили, что на место аварии направлена комиссия Главного командования ВКС РФ для установления причин падения.
Справка
МиГ-29 — многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Первые самолеты в РФ начали поступать на вооружение в июле 1983 года. Экипаж истребителя — один человек, максимальная скорость — 2450 км / ч, практический потолок — 18 тыс. метров. Самолет оснащен 30-миллиметровой пушкой и может нести различное вооружение на шести точках подвески. На территории Астраханской области самолеты МиГ-29 базируются на аэродроме Приволжский рядом с городом Астрахань.
Напомним
Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета 17 августа вблизи подмосковного аэродрома Кубинка в России.