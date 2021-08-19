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В России разбился истребитель МиГ-29, летчик погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, в РФ. Летчик погиб, передает УНН со ссылкой на "ТАСС".

Цитата

“18 августа 2021 года в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб”, — сообщили агентству в пресс-службе Южного военного округа.

Детали

Там также добавили, что на место аварии направлена комиссия Главного командования ВКС РФ для установления причин падения.

Справка

МиГ-29 — многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Первые самолеты в РФ начали поступать на вооружение в июле 1983 года. Экипаж истребителя — один человек, максимальная скорость — 2450 км / ч, практический потолок — 18 тыс. метров. Самолет оснащен 30-миллиметровой пушкой и может нести различное вооружение на шести точках подвески. На территории Астраханской области самолеты МиГ-29 базируются на аэродроме Приволжский рядом с городом Астрахань.

Напомним

Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета 17 августа вблизи подмосковного аэродрома Кубинка в России.

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