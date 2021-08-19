В Росії розбився винищувач МіГ-29, льотчик загинув

Цитата

“18 серпня 2021 року в Астраханській області при виконанні планового польоту зазнав аварії літак МіГ-29. Літак впав в безлюдному місці на території полігону Ашулук. Політ виконувався без боєкомплекту. Льотчик загинув”, — повідомили агентству в пресслужбі Південного військового округу.

Деталі

Там також додали, що на місце аварії направлено комісію Головного командування ВКС РФ для встановлення причин падіння.

Довідково

МіГ-29 — багатоцільовий фронтовий надзвуковий винищувач четвертого покоління. Перші літаки в РФ почали надходити на озброєння в липні 1983 року. Екіпаж винищувача — одна людина, максимальна швидкість — 2 450 км / год, практична стеля — 18 тис. метрів. Літак оснащений 30-міліметровою гарматою і може нести різне озброєння на шести точках підвіски. На території Астраханської області літаки МіГ-29 базуються на аеродромі Приволзький поруч з містом Астрахань.

Нагадаємо

Новітній військово-транспортний літак Іл-112В зазнав аварії під час тренувального польоту 17 серпня поблизу підмосковного аеродрому Кубинка в Росії.