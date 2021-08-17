"Не долетів" до виставки озброєння: під Москвою розбився новий військово-транспортний літак РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Новітній військово-транспортний літак Іл-112В зазнав аварії під час тренувального польоту 17 серпня поблизу підмосковного аеродрому Кубинка в Росії. Про це повідомляє пресслужба російської Об'єднаної авіабудівної корпорації, передає УНН.
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"Під час тренувального польоту при заході на посадку у районі аеродрому Кубинка в лісосмузі сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В. Подробиці події уточнюються. Для з'ясування причин аварії буде створена відповідна комісія", - йдеться в повідомленні пресслужби.
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За даними джерела російського агентства ТАСС, на борту літака перебував екіпаж з трьох осіб. За попередніми даними, ніхто не вижив.
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"За попередніми даними, три члени екіпажу загинули. Всі пасажири загинули", - сказав співрозмовник ТАСС.
Відзначимо, раніше відео моменту аварії військово-транспортного літака публікували новинні Telegram-канали.
Вказувалося, що у новітнього літака загорівся двигун.
Довідково
Повідомляється, що Іл-112В - перший військово-транспортний літак, розроблений в Росії "з нуля" в пострадянський період. Він повинен замінити застарілий парк Ан-24 і Ан-26. 13 серпня дослідний екземпляр літака прилетів з воронезького заводу в Підмосков'я для участі в форумі "Армія-2021".
Очевидцы сняли падение в подмосковной Кубинке Ил-112.
На кадрах видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.
Видео: соцсети pic.twitter.com/CgDjQYZ5lz