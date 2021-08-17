"Не долетів" до виставки озброєння: під Москвою розбився новий військово-транспортний літак РФ

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Новітній військово-транспортний літак Іл-112В зазнав аварії під час тренувального польоту 17 серпня поблизу підмосковного аеродрому Кубинка в Росії. Про це повідомляє пресслужба російської Об'єднаної авіабудівної корпорації, передає УНН.

Цитата:

"Під час тренувального польоту при заході на посадку у районі аеродрому Кубинка в лісосмузі сталася аварія легкого військово-транспортного літака Іл-112В. Подробиці події уточнюються. Для з'ясування причин аварії буде створена відповідна комісія", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Деталі

За даними джерела російського агентства ТАСС, на борту літака перебував екіпаж з трьох осіб. За попередніми даними, ніхто не вижив.

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"За попередніми даними, три члени екіпажу загинули. Всі пасажири загинули", - сказав співрозмовник ТАСС.

Відзначимо, раніше відео моменту аварії військово-транспортного літака публікували новинні Telegram-канали.

Вказувалося, що у новітнього літака загорівся двигун.

Довідково

Повідомляється, що Іл-112В - перший військово-транспортний літак, розроблений в Росії "з нуля" в пострадянський період. Він повинен замінити застарілий парк Ан-24 і Ан-26. 13 серпня дослідний екземпляр літака прилетів з воронезького заводу в Підмосков'я для участі в форумі "Армія-2021".

Очевидцы сняли падение в подмосковной Кубинке Ил-112.

На кадрах видно, как у новейшего самолёта горит двигатель.

Видео: соцсети pic.twitter.com/CgDjQYZ5lz

— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 17, 2021

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