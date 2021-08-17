"Не долетел" до выставки вооружения: под Москвой разбился новый военно-транспортный самолет РФ

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Новейший военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение во время тренировочного полета 17 августа вблизи подмосковного аэродрома Кубинка в России. Об этом сообщает пресс-служба российской Объединенной авиастроительной корпорации, передает УНН.

Цитата:

"Во время тренировочного полёта при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Подробности происшествия уточняются. Для выяснения причин аварии будет создана соответсвующая комиссия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Детали

По данным источника российского агентства ТАСС, на борту самолета находился экипаж из трех человек. По предварительным данным, никто не выжил.

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"По предварительным данным, три члена экипажа погибли. Все пассажиры погибли", - сказал собеседник ТАСС.

Отметим, ранее видео момента аварии военно-транспортного самолета публиковали новостные Telegram-каналы.

Указывалось, что у новейшего самолета загорелся двигатель.

Справка

Сообщается, что Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. 13 августа опытный экземпляр самолета прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021".

Очевидцы сняли падение в Подмосковное Кубинка Ил-112.

На кадрах видно, как в новейшего самолёта горит двигатель.

Видео: соцсети pic.twitter.com/CgDjQYZ5lz

- Новая Газета (@novaya_gazeta) August 17, 2021

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