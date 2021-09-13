Во Франции разбился спасательный вертолет: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Во Франции упал вертолет службы гражданской безопасности с пятью людьми на борту. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.
Детали
Вчера вечером во французском департаменте Изер, вблизи города Виллар-де-Ланс, потерпел крушение вертолет спасательной службы. Сообщается, что спасатели направлялись на вызов, чтобы оказать помощь раненому байкеру.
На борту находились пять человек. В результате аварии погиб механик. Пилота, медика и двух жандармов с травмами госпитализировали в больницу Гренобля.
Очевидцы отмечают, что после падения вертолета раздались два мощных взрыва и появилось большое количество черного дыма.
Сейчас на месте происшествия проводится расследование, чтобы установить причины аварии.
Напомним
На севере Кот-д'Ивуара во время выполнения разведывательного задания разбился военный вертолет, погибли все пять членов экипажа.