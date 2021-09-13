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Во Франции разбился спасательный вертолет: есть погибший

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Во Франции упал вертолет службы гражданской безопасности с пятью людьми на борту. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM TV.

Детали

Вчера вечером во французском департаменте Изер, вблизи города Виллар-де-Ланс, потерпел крушение вертолет спасательной службы. Сообщается, что спасатели направлялись на вызов, чтобы оказать помощь раненому байкеру.

На борту находились пять человек. В результате аварии погиб механик. Пилота, медика и двух жандармов с травмами госпитализировали в больницу Гренобля.

Очевидцы отмечают, что после падения вертолета раздались два мощных взрыва и появилось большое количество черного дыма.

Сейчас на месте происшествия проводится расследование, чтобы установить причины аварии.

Напомним

На севере Кот-д'Ивуара во время выполнения разведывательного задания разбился военный вертолет, погибли все пять членов экипажа.

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