В Індонезії розбився вантажний літак: шукають членів екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В індонезійській провінції Папуа розбився вантажний літак компанії Rimbun Air із трьома людьми на борту, яких зараз шукають. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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За даними міністерства транспорту Індонезії, літак Twin Otter 300 перевозив будівельні матеріали із Набре у район Інтан-Джая. Зв’язок із ним втратили приблизно за 50 хвилин після зльоту. Також повідомляють, що в районі вильоту погода була сонячною, а в місці катастрофи — похмурою.
За попередніми даними, сильно пошкоджено кабіну літака. На місце події виїхали щонайменше 10 працівників пошуково-рятувальної групи та поліцейські.
На борту літака перебувало три людини — два пілоти й технік. Зараз їх шукають рятувальники.
Нагадаємо
12 вересня у французькому департаменті Ізер упав гелікоптер служби цивільної безпеки з п’ятьма людьми на борту. Унаслідок аварії загинув механік. Пілота, медика та двох жандармів із травмами госпіталізували у лікарню.